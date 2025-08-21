Circuit Entre Touvre et Charente Gond-Pontouvre Charente

Circuit Entre Touvre et Charente

Blottie entre la Touvre et la Charente, la commune de Gond Pontouvre a conservé un important patrimoine naturel tout au long duquel se dévoilent digues, écluses, ponts, moulins, fontaines et lavoirs.

English :

Nestled between the Touvre and Charente rivers, the commune of Gond Pontouvre has preserved an important natural heritage, with its dykes, locks, bridges, mills, fountains and washhouses.

Deutsch :

Die Gemeinde Gond Pontouvre liegt zwischen den Flüssen Touvre und Charente und hat ein bedeutendes Naturerbe bewahrt, in dessen Verlauf sich Deiche, Schleusen, Brücken, Mühlen, Brunnen und Waschhäuser enthüllen.

Italiano :

Incastonata tra i fiumi Touvre e Charente, Gond Pontouvre ha conservato un ricco patrimonio naturale di dighe, chiuse, ponti, mulini, fontane e lavatoi.

Español :

Enclavado entre los ríos Touvre y Charente, Gond Pontouvre ha conservado un rico patrimonio natural de diques, esclusas, puentes, molinos, fuentes y lavaderos.

