La Touvre en fête Concert à Gond-Pontouvre Gond-Pontouvre
La Touvre en fête Concert à Gond-Pontouvre Gond-Pontouvre vendredi 29 mai 2026.
Gond-Pontouvre
La Touvre en fête Concert à Gond-Pontouvre
Île de Foulpougne Gond-Pontouvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Touvre, Magnac sur Touvre, Ruelle sur Touvre et le Gond Pontouvre vous ont concoté un week-end complet d’animations culturelles et sportives autour de la Touvre, cette rivière unique et singulière qu’il nous faut préserver.
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Île de Foulpougne Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 72 40 ville@gond-pontouvre.fr
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English :
Touvre, Magnac sur Touvre, Ruelle sur Touvre and Gond Pontouvre have put together a full weekend of cultural and sporting events around the Touvre, this unique river that we must preserve.
L’événement La Touvre en fête Concert à Gond-Pontouvre Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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