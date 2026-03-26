Gond-Pontouvre

La Touvre en fête Concert à Gond-Pontouvre

Île de Foulpougne Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Touvre, Magnac sur Touvre, Ruelle sur Touvre et le Gond Pontouvre vous ont concoté un week-end complet d’animations culturelles et sportives autour de la Touvre, cette rivière unique et singulière qu’il nous faut préserver.

.

Île de Foulpougne Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 72 40 ville@gond-pontouvre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Touvre, Magnac sur Touvre, Ruelle sur Touvre and Gond Pontouvre have put together a full weekend of cultural and sporting events around the Touvre, this unique river that we must preserve.

L’événement La Touvre en fête Concert à Gond-Pontouvre Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême