Marché nocturne Gond-Pontouvre
Marché nocturne Gond-Pontouvre jeudi 25 juin 2026.
Gond-Pontouvre
Marché nocturne
144 route de Vars Gond-Pontouvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25 23:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Marché festif mettant à l’honneur artistes, artisans et producteurs locaux.
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144 route de Vars Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 39 93 43 blocspot.16@gmail.com
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English :
A festive market showcasing local artists, artisans, and producers.
L’événement Marché nocturne Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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