Gond-Pontouvre

Marché nocturne

144 route de Vars Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-06-25 23:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Marché festif mettant à l’honneur artistes, artisans et producteurs locaux.

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144 route de Vars Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 39 93 43 blocspot.16@gmail.com

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English :

A festive market showcasing local artists, artisans, and producers.

L’événement Marché nocturne Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême