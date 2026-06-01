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Marché nocturne Gond-Pontouvre

Marché nocturne Gond-Pontouvre jeudi 25 juin 2026.

Adresse : 144 route de Vars

Ville : 16160 Gond-Pontouvre

Département : Charente

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Gond-Pontouvre

Marché nocturne

144 route de Vars Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25 23:00:00

Date(s) :
2026-06-25

Marché festif mettant à l’honneur artistes, artisans et producteurs locaux.
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144 route de Vars Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 39 93 43  blocspot.16@gmail.com

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English :

A festive market showcasing local artists, artisans, and producers.

L’événement Marché nocturne Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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