Spectacle Martine Fontaine zone d’activité les Avenauds Gond-Pontouvre

zone d’activité les Avenauds La BD comédie Gond-Pontouvre Charente
Début : 2026-05-16 20:45:00
fin : 2026-05-16
2026-05-16
Fanny vient d’avoir 50 ans quand son mari la plaque brutalement pour une plus jeune !
zone d’activité les Avenauds La BD comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
English :
Fanny has just turned 50 when her husband abruptly leaves her for a younger woman!
