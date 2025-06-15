Fous d’Histoire | 10 ans ! Margny-lès-Compiègne

Informations pratiques

Margny-lès-Compiègne

Fous d’Histoire | 10 ans !

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 10:00:00

fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :

2026-11-14 2026-11-15

Les 14 et 15 novembre 2026 se déroulera au Tigre de Margny-lès-Compiègne la 10ème édition de Fous d’Histoire Compiègne, Festival du Spectacle Historique et Marché de l’Histoire, qui a pris le relais de Fous d’Histoire Pontoise qui existait depuis 2006.

Le Festival du Spectacle Historique accueillera plus de 120 compagnies/troupes professionnelles et amateurs de spectacle historique qui seront réparties en plusieurs catégories: musique, danse et chant; théâtre et spectacle de rue; artisanat et démonstrations; art militaire; dressage et spectacle animalier; animations et prestations diverses; technique et accessoires; sites historiques animés.

Ouvert au grand public, il tiendra également lieu de salon professionnel et permettra ainsi à des organisateurs de manifestations et autres propriétaires de sites à animer de rencontrer et de découvrir les intervenants qui seront présents.

Le Marché de l’Histoire quant à lui rassemblera plus de 250 exposants de 24 nationalités. Les périodes couvertes seront les suivantes: Préhistoire, Antiquité Celte et Romaine, Moyen Age, Renaissance, Empire, Belle Epoque, XXème siècle…

Les 14 et 15 novembre 2026 se déroulera au Tigre de Margny-lès-Compiègne la 10ème édition de Fous d’Histoire Compiègne, Festival du Spectacle Historique et Marché de l’Histoire, qui a pris le relais de Fous d’Histoire Pontoise qui existait depuis 2006.

Le Festival du Spectacle Historique accueillera plus de 120 compagnies/troupes professionnelles et amateurs de spectacle historique qui seront réparties en plusieurs catégories: musique, danse et chant; théâtre et spectacle de rue; artisanat et démonstrations; art militaire; dressage et spectacle animalier; animations et prestations diverses; technique et accessoires; sites historiques animés.

Ouvert au grand public, il tiendra également lieu de salon professionnel et permettra ainsi à des organisateurs de manifestations et autres propriétaires de sites à animer de rencontrer et de découvrir les intervenants qui seront présents.

Le Marché de l’Histoire quant à lui rassemblera plus de 250 exposants de 24 nationalités. Les périodes couvertes seront les suivantes: Préhistoire, Antiquité Celte et Romaine, Moyen Age, Renaissance, Empire, Belle Epoque, XXème siècle… .

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 30 13 80 contact@letigre.fr

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English :

On November 14 and 15, 2026, the 10th edition of Fous d’Histoire Compiègne will take place at Le Tigre in Margny-lès-Compiègne, a Historical Performing Arts Festival and History Market, which took over from “Fous d’Histoire Pontoise,” which had been held since 2006.

The Historical Performing Arts Festival will welcome more than 120 professional and amateur historical performing arts companies and troupes, which will be divided into several categories: music, dance, and song; theater and street performances; crafts and demonstrations; military arts; animal training and performances; various activities and performances; technology and props; and brought-to-life historic sites.

Open to the general public, it will also serve as a trade show, allowing event organizers and other owners of sites to be brought to life to meet and discover the performers who will be in attendance.

The History Market, for its part, will bring together more than 250 exhibitors from 24 countries. The periods covered will include: Prehistory, Celtic and Roman Antiquity, the Middle Ages, the Renaissance, the Empire, the Belle Époque, and the 20th century.

L’événement Fous d’Histoire | 10 ans ! Margny-lès-Compiègne a été mis à jour le 2026-07-23 par Compiègne Pierrefonds Tourisme