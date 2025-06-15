Salon Vintage du Compiégnois | 7ème édition Margny-lès-Compiègne

Informations pratiques

Margny-lès-Compiègne

Salon Vintage du Compiégnois | 7ème édition

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 10:00:00

fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :

2026-11-07 2026-11-08

Venez nous rejoindre pour deux jours de folie pour la 6ème édition du Salon VINTAGE DU COMPIÉGNOIS !

Rendez-vous au Tigre de Margny-lès-Compiègne, le samedi 8 et le dimanche 9 Novembre 2025, pour replongez dans vos tendres souvenirs d’enfances.

Tout l’univers des années 40’s à 90’s à redécouvrir ou à faire découvrir.

Plus de 80 exposants, amoureux et passionnés de ces années seront là pour vous accueillir, sur près de 2300 M2 d’exposition en intérieur.

Au programme de ces 2 jours de salon Déco vintage, mobilier, design, art de vivre, mode, frip, accessoires, vinyles, véhicules, rétrogaming, flippers, jukebox… et de nombreuses autres animations pour les petits et les plus grands.

Mais aussi, des concerts, des animation découvertes, des démo de danse, de tatouage, de barbiers, de make-up relooking/coiffure pin up et des shootings photos.

Adeptes des années 40’s, 50’s, 60’s, 70’s, 80’s ou bien encore 90’s, n’hésitez pas à venir dans votre tenue préférée de ces belles époques !

Convivialité bonne humeur et esprit bon enfant sont de mise pour ce week-end rock and roll.

Tout un univers RETRO proposé une nouvelle fois par Usine à Gaz.

Venez nous rejoindre pour deux jours de folie pour la 6ème édition du Salon VINTAGE DU COMPIÉGNOIS !

Rendez-vous au Tigre de Margny-lès-Compiègne, le samedi 8 et le dimanche 9 Novembre 2025, pour replongez dans vos tendres souvenirs d’enfances.

Tout l’univers des années 40’s à 90’s à redécouvrir ou à faire découvrir.

Plus de 80 exposants, amoureux et passionnés de ces années seront là pour vous accueillir, sur près de 2300 M2 d’exposition en intérieur.

Au programme de ces 2 jours de salon Déco vintage, mobilier, design, art de vivre, mode, frip, accessoires, vinyles, véhicules, rétrogaming, flippers, jukebox… et de nombreuses autres animations pour les petits et les plus grands.

Mais aussi, des concerts, des animation découvertes, des démo de danse, de tatouage, de barbiers, de make-up relooking/coiffure pin up et des shootings photos.

Adeptes des années 40’s, 50’s, 60’s, 70’s, 80’s ou bien encore 90’s, n’hésitez pas à venir dans votre tenue préférée de ces belles époques !

Convivialité bonne humeur et esprit bon enfant sont de mise pour ce week-end rock and roll.

Tout un univers RETRO proposé une nouvelle fois par Usine à Gaz. .

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 30 13 80 contact@letigre.fr

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English :

Come and join us for two days of madness at the 6th edition of the Salon VINTAGE DU COMPIÉGNOIS!

Join us at the Tigre de Margny-lès-Compiègne, on Saturday November 8 and Sunday November 9, 2025, for a trip down memory lane.

A whole universe of 40?s to 90?s to be rediscovered or to be discovered.

More than 80 exhibitors, lovers and enthusiasts of those years, will be on hand to welcome you to 2300 M2 of indoor exhibition space.

On the program for the 2-day show: vintage decor, furniture, design, lifestyle, fashion, frip, accessories, vinyl, vehicles, retrogaming, pinball machines, jukeboxes? and plenty of other entertainment for young and old alike.

There’ll also be concerts, discovery activities, dance demos, tattoos, barbers, make-up relooking/pin-up hairstyles and photo shoots.

Whether you’re a fan of the 40?s, 50?s, 60?s, 70?s, 80?s or even 90?s, don’t hesitate to come in your favorite outfit from these beautiful eras!

This rock-and-roll weekend will be all about good humor and good spirit.

A whole RETRO universe once again offered by Usine à Gaz.

L’événement Salon Vintage du Compiégnois | 7ème édition Margny-lès-Compiègne a été mis à jour le 2026-07-23 par Compiègne Pierrefonds Tourisme