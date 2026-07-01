Fragiles, dans un monde fragile, Passage Sainte-Croix, Nantes

Informations pratiques

Fragiles, dans un monde fragile 19 et 20 septembre Passage Sainte-Croix Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition Fragiles, dans un monde fragile est un parcours sensible, où discours, œuvres d’art et ressources documentaires se complètent au profit de la riche thématique des fragilités.

Alors que les crises récentes environnementale, sociale, épidémiologique entraînent la croissance d’une anxiété parmi la population, le Passage Sainte-Croix souhaite participer aux questionnements de ses contemporains sur les fragilités. Il s’agit alors d’en montrer les atouts comme les limites ainsi que de valoriser celles et ceux qui s’engagent pour apaiser, accompagner, soutenir ces situations de vulnérabilité.

Plus qu’une exposition, il s’agit d’un parcours individuel et collectif à travers les différentes fragilités inhérentes à notre monde : fragilités environnementales, humaines et matérielles. Quels que soient son âge, sa culture, ses expériences personnelles, chaque visiteur peut se nourrir des moments de réflexion, de contemplation et d’engagement pour les fragilités. Loin de se contenter d’une expérience intellectuelle, cette exposition repose sur une approche pluridisciplinaire, entre arts, sciences et actions pour proposer une approche sensible, matérielle et concrète.

Passage Sainte-Croix 9 rue de la bâclerie, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 51 83 23 75 https://www.passagesaintecroix.fr https://www.facebook.com/passage.saintecroix;https://www.instagram.com/passagesaintecroix;https://www.youtube.com/channel/UCRBhlqiQlJ5Uf_XeKuCAFlA Implanté au sein d’un ancien prieuré bénédictin du Xllème siècle, le Passage Sainte-Croix est un lieu d’expressions artistiques, de culture et d’échanges initié par le diocèse de Nantes.

Son animation est confiée à l’Association Culturelle du Passage Sainte Croix, avec la mission de soutenir des actions culturelles et artistiques organisées dans ses différents espaces : jardin, patio, salles d’expositions, salle de conférences.

Situé dans le quartier du Bouffay, cœur battant du Nantes historique, le Passage Sainte-Croix est né en 2010 après deux années de rénovation. Ouvert à tous, il a pour objectif principal de mettre l’homme et ses questionnements au centre de son projet. Il se situe au croisement des cultures religieuses et profanes en ouvrant une parole propice au dialogue. Il souhaite ainsi répondre aux attentes du monde d’aujourd’hui. Tram Commerce ou Bouffay. Centre ville piéton.

L’exposition Fragiles, dans un monde fragile est un parcours sensible, où discours, œuvres d’art et ressources documentaires se complètent au profit de la riche thématique des fragilités.

© Catherine Leroy