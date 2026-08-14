Informations pratiques

Petite-Rosselle

Frames

Petite-Rosselle Moselle

Tarif : – – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2027-06-11 19:30:00

fin : 2027-06-12 20:35:00

Date(s) :

2027-06-11 2027-06-12

Pour sa dernière création, Alexander Vantournhout, toujours aussi curieux et espiègle, nous invite à repenser notre regard. Inspiré par la notion du cadre, il transforme l’espace public en terrain de jeu visuel et corporel. Au cœur du Parc Explor Wendel, il installe une série de structures-pavillons où les spectateurs sont invités à circuler d’un cadre à l’autre, au gré de numéros virtuoses exécutés par ses interprètes, portés par l’ambiance sonore de l’espace alentour. Visuellement comme de façon sonore, l’environnement devient ainsi partie prenante de la performance, offrant une nouvelle perception de l’espace pour le public. Fidèle à sa démarche mêlant danse, cirque et exploration physique, Alexander Vantournhout signe une pièce particulièrement inventive à la frontière de l’art et de l’architecture.Adultes

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Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 34 billetterie@carreau-forbach.com

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English :

For his latest creation, Alexander Vantournhout—as curious and mischievous as ever—invites us to rethink the way we see things. Inspired by the concept of the frame, he transforms public space into a visual and physical playground. In the heart of Parc Explor Wendel, he has installed a series of pavilion-like structures where spectators are invited to move from one frame to the next, accompanied by virtuoso acts performed by his performers, enhanced by the soundscape of the surrounding space. Both visually and sonically, the environment thus becomes an integral part of the performance, offering the audience a new perception of space. True to his approach—which blends dance, circus, and physical exploration—Alexander Vantournhout has created a particularly inventive piece at the intersection of art and architecture.

L’événement Frames Petite-Rosselle a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH