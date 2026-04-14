France/Côte d’Ivoire – Match football préparation Coupe du Monde de la Fifa 2026, Stade de la Beaujoire Louis Fonteneau, Nantes
France/Côte d’Ivoire – Match football préparation Coupe du Monde de la Fifa 2026, Stade de la Beaujoire Louis Fonteneau, Nantes jeudi 4 juin 2026.
France/Côte d’Ivoire – Match football préparation Coupe du Monde de la Fifa 2026 Jeudi 4 juin, 21h10 Stade de la Beaujoire Louis Fonteneau Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T21:10:00+02:00 – 2026-06-04T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T21:10:00+02:00 – 2026-06-04T23:00:00+02:00
L’Équipe de France (3e au classement FIFA) accueille la Côte d’Ivoire (35e), le jeudi 4 juin 2026 au stade de la Beaujoire, dans le cadre de sa préparation à la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Stade de la Beaujoire Louis Fonteneau 330 Route de Saint Joseph, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Préparation Coupe du Monde 2026
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