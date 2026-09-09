France vs Italie quel est le plus beau pays du monde ? Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence
jeudi 5 novembre 2026 · Conservatoire Darius Milhaud · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
France vs Italie quel est le plus beau pays du monde ?
Jeudi 5 novembre 2026 à partir de 20h. Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:00:00
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-11-05
Tanguy Pastureau, humoriste et chroniqueur à la radio et à la télévision, commente l’actualité d’un ton satirique et décalé dans son émission Tanguy Pastureau maltraite l’info .
Lors de ce spectacle oratoire, il joue l’arbitre entre deux équipes s’opposant avec éloquence sur La question France vs Italie: quel est le plus beau pays du monde ? Entre Jules César et Napoléon, la tour de Pise et la tour Eiffel, le boeuf bourguignon et les spaghetti, les Bleus et la Squadra Azzurra, Prada et Chanel, le combat s’annonce très serré.
Une programmation de l’Atelier de la langue française .
Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Tanguy Pastureau, a comedian and radio and television commentator, offers satirical and irreverent commentary on current eventsE9 in his show Tanguy Pastureau Maltrates the News.
L’événement France vs Italie quel est le plus beau pays du monde ? Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-27 par Mairie d’Aix-en-Provence
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