FRANCK SOLER PRÉSENTE EXUTOIRE AU CHÂTEAU ROYAL DE COLLIOURE Collioure
FRANCK SOLER PRÉSENTE EXUTOIRE AU CHÂTEAU ROYAL DE COLLIOURE Collioure vendredi 12 juin 2026.
Collioure
FRANCK SOLER PRÉSENTE EXUTOIRE AU CHÂTEAU ROYAL DE COLLIOURE
Quai de l’Amirauté Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-12 09:30:00
fin : 2026-08-30 18:30:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-07-01
Du 12 juin au 30 août 2026, le Château royal de Collioure accueille Exutoire , l’exposition événement de Franck Soler. À travers soixante toiles inédites mêlant classicisme et modernité, l’artiste saisit la fugacité et la beauté du quotidien.
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Quai de l’Amirauté Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 06 43 chateaudecollioure@cd66.fr
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English :
From June 12 to August 30, 2026, the Château Royal de Collioure hosts Exutoire , Franck Soler’s major exhibition. Through sixty original canvases blending classicism and modernity, the artist captures the transience and beauty of everyday life.
L’événement FRANCK SOLER PRÉSENTE EXUTOIRE AU CHÂTEAU ROYAL DE COLLIOURE Collioure a été mis à jour le 2026-06-17 par OT DE COLLIOURE
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