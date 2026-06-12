Collioure

FRANCK SOLER PRÉSENTE EXUTOIRE AU CHÂTEAU ROYAL DE COLLIOURE

Quai de l’Amirauté Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-12 09:30:00

fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-07-01

Du 12 juin au 30 août 2026, le Château royal de Collioure accueille Exutoire , l’exposition événement de Franck Soler. À travers soixante toiles inédites mêlant classicisme et modernité, l’artiste saisit la fugacité et la beauté du quotidien.

.

Quai de l’Amirauté Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 06 43 chateaudecollioure@cd66.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From June 12 to August 30, 2026, the Château Royal de Collioure hosts Exutoire , Franck Soler’s major exhibition. Through sixty original canvases blending classicism and modernity, the artist captures the transience and beauty of everyday life.

L’événement FRANCK SOLER PRÉSENTE EXUTOIRE AU CHÂTEAU ROYAL DE COLLIOURE Collioure a été mis à jour le 2026-06-17 par OT DE COLLIOURE