Frappez monnaies, nocturnales avec ADDES à Vorgium Centre d’Interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer

Frappez monnaies, nocturnales avec ADDES à Vorgium

Centre d’Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 20:30:00

Date(s) :

2026-05-23

En regard de la Nuit européenne des musées, le centre d’interprétation archéologique virtuel propose la Nocturnale à Vorgium ce samedi 23 mai, un moment convivial grand public en début de soirée.

Une archéodémo en accès libre et gratuit dans le jardin archéologique

De 17h à 19h30, le paléo-métallurgiste Malo Kervern et son complice Youenn Daniel, de l’association ADDES animeront une conférence-spectacle intitulée Frappez monnaie ! , autour d’une forge mobile et d’un atelier de frappe de monnaie.

Tout en écoutant les riches explications de nos deux experts dotés d’un talent certain de conteurs, le public pourra découvrir toute la chaîne opératoire du monnayage gaulois puis romain, de la coulée du métal à la frappe de la monnaie avec un coin. Il sera d’ailleurs convié à y participer ! Quelques petits chanceux repartiront avec leur vraie-fausse monnaie, réinterprétée d’après des exemples originaux statères osismes, deniers romains… ou encore jetons de lupanar !

Pratique

Samedi 23 mai, à partir de 17h.

Entrée libre et gratuite, dans le jardin de Vorgium.

Le centre fermera exceptionnellement ses portes à 20h30. .

Centre d’Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 17 53 07

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English : Frappez monnaies, nocturnales avec ADDES à Vorgium

L’événement Frappez monnaies, nocturnales avec ADDES à Vorgium Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-05-15 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée