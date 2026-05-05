Carhaix-Plouguer

Ecole Diwan Portes Ouvertes et troc de plantes

Impasse du Lavoir Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 09:00:00

fin : 2026-05-29 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Dans le cadre des journées Portes Ouvertes, l’école Diwan de Carhaix propose une matinée événement le samedi 30 Mai, autour du jardin potager.

L’équipe de Jardin Biskoul, basée à Rostrenen, seront présents pour animer des ateliers ludiques en breton/bilingue sur le jardin potager, le tout adapté aux enfants de maternelle et primaire. En parallèle, un troc de plantes pour les parents sera organisé.

=>> Rendez-vous le samedi 30 Mai, de 10h à 12h, à Skol Diwan Karaez (= à l’école Diwan de Carhaix)

La matinée est ouverte à toutes et tous, pour ajouter un moment ludique et joyeux en breton dans la vie des enfants, c’est sans engagement !

Plijadur ‘vo ! Ça va être chouette!

Le 29 mai sur RDV

Le 30 mai en visite libre

Renseignements au 07 54 72 17 81 .

Impasse du Lavoir Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 33 66

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English : Ecole Diwan Portes Ouvertes et troc de plantes

L’événement Ecole Diwan Portes Ouvertes et troc de plantes Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-05-02 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée