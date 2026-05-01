Atelier Kan atelier chant en breton Ti ar Vro Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer

Atelier Kan atelier chant en breton

Ti ar Vro Rue Victor Massé Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-13

Un atelier par mois vous est proposé pour apprendre des airs avec des chanteur.euses.

Atelier de 9h30 à 12h puis vous vous rendrez ensuite sur le marché de Carhaix pour les interpréter ! .

Ti ar Vro Rue Victor Massé Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 13 71 88 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Kan atelier chant en breton

L’événement Atelier Kan atelier chant en breton Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-04-30 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée