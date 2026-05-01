Atelier Kan atelier chant en breton Ti ar Vro Carhaix-Plouguer
Atelier Kan atelier chant en breton Ti ar Vro Carhaix-Plouguer samedi 30 mai 2026.
Carhaix-Plouguer
Atelier Kan atelier chant en breton
Ti ar Vro Rue Victor Massé Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-13
Un atelier par mois vous est proposé pour apprendre des airs avec des chanteur.euses.
Atelier de 9h30 à 12h puis vous vous rendrez ensuite sur le marché de Carhaix pour les interpréter ! .
Ti ar Vro Rue Victor Massé Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 13 71 88 88
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English : Atelier Kan atelier chant en breton
L’événement Atelier Kan atelier chant en breton Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-04-30 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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