Ty Récup’: Troc et puces ambulant Le Tiny House Vallée du Roy Carhaix-Plouguer
Ty Récup’: Troc et puces ambulant Le Tiny House Vallée du Roy Carhaix-Plouguer mardi 19 mai 2026.
Carhaix-Plouguer
Ty Récup’: Troc et puces ambulant Le Tiny House
Vallée du Roy Ressourcerie Ti Récup’ Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19 2026-09-29
Le Tiny house proposera son troc et puces ambulant .
Vallée du Roy Ressourcerie Ti Récup’ Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 9 71 52 39 99
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English : Ty Récup’: Troc et puces ambulant Le Tiny House
L’événement Ty Récup’: Troc et puces ambulant Le Tiny House Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-05-07 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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