Carhaix-Plouguer

Ty Récup’: Troc et puces ambulant Le Tiny House

Vallée du Roy Ressourcerie Ti Récup’ Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19 2026-09-29

Le Tiny house proposera son troc et puces ambulant .

Vallée du Roy Ressourcerie Ti Récup’ Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 9 71 52 39 99

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English : Ty Récup’: Troc et puces ambulant Le Tiny House

L’événement Ty Récup’: Troc et puces ambulant Le Tiny House Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-05-07 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée