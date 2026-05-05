Repas du Club et soirée dansante Années 80 Salle des Halles Carhaix-Plouguer
Repas du Club et soirée dansante Années 80 Salle des Halles Carhaix-Plouguer samedi 16 mai 2026.
Carhaix-Plouguer
Repas du Club et soirée dansante Années 80
Salle des Halles Place des Droits de l’Homme Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Repas annuel du club de foot Les Dernières Cartouches. Il sera suivi d’une soirée dansante sur le thème des années 80.
Les bénéfices couvriront en partie les dépenses de fonctionnement et d’équipement du club.
A commander sur HelloAsso (lien ci-dessous) ou en utilisant les coupons à disposition auprès des licenciés du club. .
Salle des Halles Place des Droits de l’Homme Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne
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English : Repas du Club et soirée dansante Années 80
L’événement Repas du Club et soirée dansante Années 80 Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-04-30 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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