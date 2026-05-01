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Cinéma Le Grand Bleu: AVANT-PREMIÈRE La Vénus Électrique Rue Jean Monnet Carhaix-Plouguer

Cinéma Le Grand Bleu: AVANT-PREMIÈRE La Vénus Électrique Rue Jean Monnet Carhaix-Plouguer mardi 12 mai 2026.

Lieu : Rue Jean Monnet

Adresse : Cinéma Le Grand Bleu

Ville : 29270 Carhaix-Plouguer

Département : Finistère

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Carhaix-Plouguer

Cinéma Le Grand Bleu: AVANT-PREMIÈRE La Vénus Électrique

Rue Jean Monnet Cinéma Le Grand Bleu Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 20:30:00
fin : 2026-05-12

Date(s) :
2026-05-12

Séance d’ouverture du Festival de Cannes…

Résumé:
Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste.
Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s’est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture.
Suzanne se révèle douée pour l’imposture et, rapidement secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances.
Peu à peu, Antoine retrouve l’inspiration, mais pour Suzanne les choses se compliquent alors qu’elle tombe doucement amoureuse de l’homme qu’elle manipule…   .

Rue Jean Monnet Cinéma Le Grand Bleu Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 32 64 

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English : Cinéma Le Grand Bleu: AVANT-PREMIÈRE La Vénus Électrique

L’événement Cinéma Le Grand Bleu: AVANT-PREMIÈRE La Vénus Électrique Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-05-07 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

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