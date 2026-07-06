Frasques Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Frasques

Du mercredi 16 au jeudi 17 décembre 2026 le mercredi de 20h30 à 21h30. Le jeudi de 20h30 à 21h30. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-16

Après Optraken, joué aux Salins en 2018 et Zugzwang en 2021, les Galactiks reviennent et poursuivent leur goût du risque avec des jeux et situations toujours plus loufoques.

Un cirque de haute voltige, réglé au cordeau, où l’on rit parfois de ce qui échappe et où l’on se surprend à être touché par la plus simple tentative de ne pas flancher.



Vos journées vous semblent mouvementées ? Découvrez les leurs ! Entre catastrophes et humour ravageur, les acrobates de la troupe embarquent dans une aventure humaine mouvante truffée de pièges. Tables glissantes, planchers fuyants, objets capricieux, plongeoir bizarroïde, sol à l’envers la scénographie, inventive et malicieuse, devient un partenaire de jeu à part entière. Naît alors une chorégraphie de l’imprévu, portée par une énergie ludique et une émotion à vif. Un art du déséquilibre à la fois fin et follement drôle !



Les acrobates du Galactik Ensemble embarquent une petite communauté d’hommes et de femmes dans des situations qui les dépassent. Un rendez-vous pour tous les publics dès 7 ans entre catastrophes, gags et poésie. La République .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

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English :

Following *Optraken*—performed at Les Salins in 2018—and *Zugzwang* in 2021, Les Galactiks are back, continuing to embrace risk with increasingly zany games and situations.

L’événement Frasques Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues