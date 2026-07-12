Frasques, un spectacle de cirque cosmique et poétique au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

Cinq interprètes se retrouvent aux prises

avec une machinerie inventive, au rythme débridé, dont ils cherchent à

s’extraire. Tables mouvantes, sols vacillants, mondes à l’envers :

autant de dispositifs qui font basculer le réel et installent chacun

dans un univers incertain.

En jouant avec les notions de (dés)équilibre

et d’instabilité, le spectacle explore le frottement entre réalité et

perception, cette manière subjective d’observer ce qui advient. Dans ces

contextes apparemment sans issue surgit une étonnante puissance d’agir.

Ces héros du quotidien, aussi maladroits soient-ils, déploient une

irrésistible capacité à se mettre en mouvement.

Dans

cette ode à la liberté, les Galactik signent, avec humour et tendresse,

un cirque de haute voltige, peuplé de personnages pétris d’humanité.

« Cette fresque du quotidien nous emmène la tête à l’envers. Les cinq

interprètes installent un joyeux bazar sur scène, avec des moments

visuellement impressionnants. » Magcentre

Distribution

De Mathieu Bleton, Angèle Guilbaud, Jonas Julliand, Karim

Messaoudi, Anouk Weiszberg Avec Mathieu Bleton, Angèle Guilbaud et

Morgana Morandi en alternance, Jonas Julliand, Karim Messaoudi, Anouk

Weiszberg

Régie générale Camille Davy

Collaboration artistique Marie Fonte

Construction et régie plateau Charles Rousseau

Accroches et réflexions hauteurs Hervé Banache et Cédric Clary

Créatrice lumière Bérénice Durand-Jamis

Régie lumière Marie Roussel

Créateur sonore et musique Sean Drewry

Costumière Estelle Boul

Intervenant chant Manu Théron

Production et administration Azilis Biseau

Directrice de production Léa Couqueberg

Entre catastrophes, gags et poésie, les acrobates du Galactik Ensemble embarquent dans des situations qui les dépassent.

Le jeudi 15 octobre 2026

de 14h00 à 15h00

Du jeudi 08 octobre 2026 au samedi 17 octobre 2026 :

dimanche

de 16h00 à 17h00

samedi

de 18h00 à 19h00

mercredi, vendredi

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 08 octobre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

de 5€ à 28€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-09T22:30:00+02:00

fin : 2026-10-17T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-08T19:30:00+02:00_2026-10-08T20:30:00+02:00;2026-10-09T19:30:00+02:00_2026-10-09T20:30:00+02:00;2026-10-10T18:00:00+02:00_2026-10-10T19:00:00+02:00;2026-10-11T16:00:00+02:00_2026-10-11T17:00:00+02:00;2026-10-14T19:30:00+02:00_2026-10-14T20:30:00+02:00;2026-10-15T14:00:00+02:00_2026-10-15T15:00:00+02:00;2026-10-16T19:30:00+02:00_2026-10-16T20:30:00+02:00;2026-10-17T18:00:00+02:00_2026-10-17T19:00:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/frasques/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR



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