Frasques, un spectacle de cirque cosmique et poétique au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS
vendredi 9 octobre 2026 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS
Informations pratiques
Cinq interprètes se retrouvent aux prises
avec une machinerie inventive, au rythme débridé, dont ils cherchent à
s’extraire. Tables mouvantes, sols vacillants, mondes à l’envers :
autant de dispositifs qui font basculer le réel et installent chacun
dans un univers incertain.
En jouant avec les notions de (dés)équilibre
et d’instabilité, le spectacle explore le frottement entre réalité et
perception, cette manière subjective d’observer ce qui advient. Dans ces
contextes apparemment sans issue surgit une étonnante puissance d’agir.
Ces héros du quotidien, aussi maladroits soient-ils, déploient une
irrésistible capacité à se mettre en mouvement.
Dans
cette ode à la liberté, les Galactik signent, avec humour et tendresse,
un cirque de haute voltige, peuplé de personnages pétris d’humanité.
« Cette fresque du quotidien nous emmène la tête à l’envers. Les cinq
interprètes installent un joyeux bazar sur scène, avec des moments
visuellement impressionnants. » Magcentre
Distribution
De Mathieu Bleton, Angèle Guilbaud, Jonas Julliand, Karim
Messaoudi, Anouk Weiszberg Avec Mathieu Bleton, Angèle Guilbaud et
Morgana Morandi en alternance, Jonas Julliand, Karim Messaoudi, Anouk
Weiszberg
Régie générale Camille Davy
Collaboration artistique Marie Fonte
Construction et régie plateau Charles Rousseau
Accroches et réflexions hauteurs Hervé Banache et Cédric Clary
Créatrice lumière Bérénice Durand-Jamis
Régie lumière Marie Roussel
Créateur sonore et musique Sean Drewry
Costumière Estelle Boul
Intervenant chant Manu Théron
Production et administration Azilis Biseau
Directrice de production Léa Couqueberg
Entre catastrophes, gags et poésie, les acrobates du Galactik Ensemble embarquent dans des situations qui les dépassent.
Le jeudi 15 octobre 2026
de 14h00 à 15h00
Du jeudi 08 octobre 2026 au samedi 17 octobre 2026 :
dimanche
de 16h00 à 17h00
samedi
de 18h00 à 19h00
mercredi, vendredi
de 19h30 à 20h30
Le jeudi 08 octobre 2026
de 19h30 à 20h30
payant
de 5€ à 28€
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-09T22:30:00+02:00
fin : 2026-10-17T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-08T19:30:00+02:00_2026-10-08T20:30:00+02:00;2026-10-09T19:30:00+02:00_2026-10-09T20:30:00+02:00;2026-10-10T18:00:00+02:00_2026-10-10T19:00:00+02:00;2026-10-11T16:00:00+02:00_2026-10-11T17:00:00+02:00;2026-10-14T19:30:00+02:00_2026-10-14T20:30:00+02:00;2026-10-15T14:00:00+02:00_2026-10-15T15:00:00+02:00;2026-10-16T19:30:00+02:00_2026-10-16T20:30:00+02:00;2026-10-17T18:00:00+02:00_2026-10-17T19:00:00+02:00
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/frasques/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR
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