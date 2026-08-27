Fred GODART en concert La Brouette en Scène Broût-Vernet

Informations pratiques

Broût-Vernet

Fred GODART en concert

La Brouette en Scène 1 route de Marmagne Broût-Vernet Allier

Tarif : – – 8 EUR

adhésion annuelle à l’association 1 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10 23:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Fred range son piano, sa guitare et son accordéon dans son camion. Dans sa tête, il range ses chansons. De la chanson française écrite pour donner envie de l’écouter et de chanter avec lui, parce que chanter ensemble c’est bon et presque nécessaire.

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La Brouette en Scène 1 route de Marmagne Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 45 40 13 la.brouette.en.scene@gmail.com

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English :

Fred loads his piano, guitar, and accordion into his truck. In his head, he’s organizing his songs—French songs written to make people want to listen and sing along with him, because singing together feels good and is almost essential.

L’événement Fred GODART en concert Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule