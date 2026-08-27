Frédéric BOBIN en concert La Brouette en Scène Broût-Vernet
samedi 5 décembre 2026 · La Brouette en Scène · Broût-Vernet
Informations pratiques
Broût-Vernet
Frédéric BOBIN en concert
La Brouette en Scène 1 Village des Combes Broût-Vernet Allier
Tarif : – – 8 EUR
adhésion annuelle à l’association 1 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:30:00
fin : 2026-12-05 23:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Prix Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros 2024, Frédéric BOBIN, artiste solaire et généreux à la ville comme à la scène, nous offre un répertoire de chansons à texte, lumineuses et souvent teintées de conscience sociale.
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La Brouette en Scène 1 Village des Combes Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 45 40 13 la.brouette.en.scene@gmail.com
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English :
2024 Charles Cros Academy “Coup de Cœur” Award, Frédéric BOBIN, a radiant and generous artist both offstage and onstage, offers us a repertoire of songs with meaningful lyrics—bright and often imbued with social consciousness.
L’événement Frédéric BOBIN en concert Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule
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