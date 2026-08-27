Ganesha Nâga en concert La Brouette en Scène Broût-Vernet

Informations pratiques

Broût-Vernet

Ganesha Nâga en concert

La Brouette en Scène 1 route de Marmagne Broût-Vernet Allier

Tarif : – – 8 EUR

adhésion annuelle à l’association 1 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07 23:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Pour Ganesha Nâga Jean Guyaumarch guitariste de jazz et Teepu Khan, musicien du Rajastan, aux tablas et au chant, unissent les codes de la musique indienne et de l’improvisation jazz pour une musique unique, née de leur rencontre, une musique de métissage

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La Brouette en Scène 1 route de Marmagne Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 45 40 13 jardinsyrie@gmail.com

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English :

For Ganesha N%E2ga Jean Guyaumarch, a jazz guitarist, and Teepu Khan, a musician from Rajasthan who plays the tablas and sings, the traditions of Indian music and jazz improvisation come together to create a unique sound born of their collaboration, a music of fusion

L’événement Ganesha Nâga en concert Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule