Mademoiselle Auvergne 2026 Broût-Vernet
samedi 31 octobre 2026 · Broût-Vernet
Informations pratiques
Broût-Vernet
Mademoiselle Auvergne 2026
Salle Polyvalente de Broût-Vernet allée Souvenir Français Broût-Vernet Allier
Tarif : 10 – 10 – EUR
– de 3 ans gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 18:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Mademoiselle Auvergne 2026 se produira à Broût Vernet sur le thème du cabaret, de l’élégance et des émotions au programme spectacle, défilé de mode et restauration sur place. Billetterie en ligne et sur place.
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Salle Polyvalente de Broût-Vernet allée Souvenir Français Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes marinewii@hotmail.fr
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English :
Mademoiselle Auvergne 2026 will take place in Bro%FBt Vernet, featuring cabaret, elegance, and emotion. The program includes a show, a fashion show, and on-site dining. Tickets available online and at the venue.
L’événement Mademoiselle Auvergne 2026 Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Val de Sioule
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