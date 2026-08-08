Informations pratiques

Broût-Vernet

Mademoiselle Auvergne 2026

Salle Polyvalente de Broût-Vernet allée Souvenir Français Broût-Vernet Allier

Tarif : 10 – 10 – EUR

– de 3 ans gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 18:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Mademoiselle Auvergne 2026 se produira à Broût Vernet sur le thème du cabaret, de l’élégance et des émotions au programme spectacle, défilé de mode et restauration sur place. Billetterie en ligne et sur place.

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Salle Polyvalente de Broût-Vernet allée Souvenir Français Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes marinewii@hotmail.fr

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English :

Mademoiselle Auvergne 2026 will take place in Bro%FBt Vernet, featuring cabaret, elegance, and emotion. The program includes a show, a fashion show, and on-site dining. Tickets available online and at the venue.

L’événement Mademoiselle Auvergne 2026 Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Val de Sioule