Fredrika Stahl et l’ensemble de l’opéra Normandie Rouen Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Informations pratiques

Lillebonne

Fredrika Stahl et l’ensemble de l’opéra Normandie Rouen

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-19 20:30:00

fin : 2027-02-19 21:40:00

Date(s) :

2027-02-19

Porté par la voix aérienne de Fredrika Stahl, le jazz- pop suédois prend une ampleur inédite grâce à des arrangements pour orchestre.

Présentée au début de sa carrière comme une petite sœur de Lisa Ekdahl, la chanteuse suédoise a pris son envol en explorant son propre univers, à la frontière entre le jazz et la pop. Elle y révèle une voix fascinante au timbre enchanteur, douce et éthérée.

Habituée à jouer avec l’univers lyrique, Fredrika Stahl transcende son répertoire en lui offrant ces arrangements inédits pour orchestre. Une rencontre audacieuse entre l’intime et le grandiose pour un concert hors du temps. .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

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English : Fredrika Stahl et l’ensemble de l’opéra Normandie Rouen

L’événement Fredrika Stahl et l’ensemble de l’opéra Normandie Rouen Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme