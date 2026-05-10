Free Meditation Sound System + Lylloo Selecta & Steppin Pablo (I-Skankers) Taproom Aerofab Nantes
Free Meditation Sound System + Lylloo Selecta & Steppin Pablo (I-Skankers) Taproom Aerofab Nantes samedi 23 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 18:00 –
Gratuit : oui Adulte
??? ?????????? ????? ??????Free Meditation est un Sound System Nantais créé en 2015, inspiré de la culture Sound System Uk.Producteur de sa propre musique, composée par Lo Free Meditation et des sélections aussi bien dansantes, que méditative avec Lo & T-keyqui vous feront vibrer, dans un cadre positif et humain, jusqu’au bout de la nuit. ?????? ??????? & ??????? ????? (???? ?-???????? ????)Lylloo selecta from « The Rootical Dubwise Familly » Iskankers crew, vous fera bouger avec une sélection allant du Roots des années 70 au StepperUK & autres dubs exclusifs accompagné du MC Steppin Pablo ( Mc & melodica de I-Skankers ). ????_sound system_roots music????_samedi 23 mai_18h????_entrée gratuite????_Taproom_Aerofab21 quai des Antilles, Nantes
Taproom Aerofab Nantes 44200
https://www.instagram.com/taproomaerofab/
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