FRENZY à 2 pas du Paradis, 78 rue de la verrerie – 75004 Paris, Paris

FRENZY à 2 pas du Paradis Dimanche 21 juin, 20h00 78 rue de la verrerie – 75004 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

FRENZY à 2 pas du Paradis –

Frenzy est un combo pop rock psyché formé en 2022 qui réunit David Law (Guitare / Chant) , Bruno H. (Guitare / voix), Tom Bass (Basse) et Vortex (Batterie) . Law & Vortex jouent ensemble depuis plus de 30 ans et sont à l’origine du groupe Flyshoes qui a écumé les salles de Paris et d’ailleurs entre 1988 et 1992. Après une longue pause et des projets perso, ils sont rejoint par Tom Bass en 2008 avec lequel ils forment The Arkitekts pour plus de 10 ans de concerts . Une pause encore et voilà Bruno H. dans ce nouveau projet Frenzy dont le but est de remettre le couvert sur la scène rock

https://soundcloud.com/frenzyboys

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FRENZY à 2 pas du Paradis –

©David Law