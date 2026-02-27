Fréquence grenouille au Pinail

La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Venez découvrir les nombreux amphibiens qui animent la nuit venue les mares de la réserve naturelle. Parades nuptiales, chants gutturaux et couleurs chatoyantes vous étonneront !

Rendez vous au kiosque de la Réserve naturelle du Pinail de Vouneuil sur Vienne à 20h. Bottes et lampe indispensables, chiens interdits même tenus en laisse.

Sortie gratuite. Inscriptions obligatoires sur HelloAsso. Renseignements auprès de GEREPI au 05 49 85 65 03 ou sur [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .

La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fréquence grenouille au Pinail

L’événement Fréquence grenouille au Pinail Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-02-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne