À la rencontre de Mickaël Brun-Arnaud, romancier

Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Après des études de psychologie, Mickaël Brun-Arnaud travaille à l’hôpital durant dix ans dans l’accompagnement de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies neuro-évolutives, avant d’entreprendre la création d’une librairie et de se consacrer à l’écriture.

Passionné depuis son enfance par l’univers du manga, il fonde en 2018, à Paris, la librairie Le Renard Doré, spécialisée dans le manga et la culture japonaise.

Il est, entre autres, l’auteur du cycle Mémoires de la Forêt, aux éditions L’École des Loisirs.

Mickaël Brun-Arnaud rencontrera des élèves des écoles et du collège de Vouneuil-sur-Vienne, avant de retrouver le public à la médiathèque.

Rencontre animée par Marie Michaud, libraire et animatrice littéraire

[https://youtu.be/doWnJQXJGxU?si=T32R6qmgYo4LmWvS](https://youtu.be/doWnJQXJGxU?si=T32R6qmgYo4LmWvS) .

Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 59 64 mediatheque.vouneuil@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : À la rencontre de Mickaël Brun-Arnaud, romancier

L’événement À la rencontre de Mickaël Brun-Arnaud, romancier Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-02-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne