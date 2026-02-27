Fête de la nature les reptiles Vouneuil-sur-Vienne

Fête de la nature les reptiles

La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Partez à la découverte d’animaux discrets, avec ou sans pattes, vivant sur terre comme dans l’eau… Les lézards et serpents, couleuvres comme vipères, vous dévoileront leurs us et coutumes. Un évènement national de la Fête de la nature.

Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve de 10h à 12h. Tenue adaptée aux conditions météo (bottes recommandées). Chiens interdits même tenus en laisse.

Sortie gratuite avec inscription obligatoire sur HelloAsso

Renseignements auprès de GEREPI au 05.49.85.65.03 ou sur [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .

