Fête des mares les libellules du Pinail Vouneuil-sur-Vienne

Venez découvrir les joyaux ailés de la réserve naturelle du Pinail. En vol ou perchées au bord des mares, vous pourrez observer près de la moitié des espèces de libellules présentes en France.

Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve à 14h. Tenue adaptée aux conditions météo (bottes recommandées). Chiens interdits même tenus en laisse.

Activité gratuite, inscription obligatoire sur HelloAsso. Renseignements par téléphone au 05.49.85.65.03 ou sur [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .

