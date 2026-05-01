Vide-greniers à Vouneuil-sur-Vienne Salle des fêtes Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne

Vouneuil-sur-Vienne

Vide-greniers à Vouneuil-sur-Vienne

Salle des fêtes Vouneuil-sur-Vienne 7 avenue Jean Jaurès Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

L’association des parents d’élèves de Vouneuil-sur-Vienne vous donne rendez-vous sur la place du village pour son incontournable vide-greniers annuel !

Buvette et foodtrucks sur place.

L’évènement est ouvert à tous. .

Salle des fêtes Vouneuil-sur-Vienne 7 avenue Jean Jaurès Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine apevouneuil@gmail.com

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English : Vide-greniers à Vouneuil-sur-Vienne

L’événement Vide-greniers à Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne