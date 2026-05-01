Vide-greniers à Vouneuil-sur-Vienne Salle des fêtes Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne
Vide-greniers à Vouneuil-sur-Vienne Salle des fêtes Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne dimanche 31 mai 2026.
Vouneuil-sur-Vienne
Vide-greniers à Vouneuil-sur-Vienne
Salle des fêtes Vouneuil-sur-Vienne 7 avenue Jean Jaurès Vouneuil-sur-Vienne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
L’association des parents d’élèves de Vouneuil-sur-Vienne vous donne rendez-vous sur la place du village pour son incontournable vide-greniers annuel !
Buvette et foodtrucks sur place.
L’évènement est ouvert à tous. .
Salle des fêtes Vouneuil-sur-Vienne 7 avenue Jean Jaurès Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine apevouneuil@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers à Vouneuil-sur-Vienne
L’événement Vide-greniers à Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Vouneuil-sur-Vienne (Vienne)
- Fête de la nature les reptiles Vouneuil-sur-Vienne 23 mai 2026
- Fête des mares les libellules du Pinail Vouneuil-sur-Vienne 6 juin 2026
- Il était une fois Heure du conte Vouneuil-sur-Vienne 10 juin 2026
- Les papillons du Pinail Vouneuil-sur-Vienne 23 juillet 2026
- Nuit de la chauve-souris les étonnantes reines de la nuit Vouneuil-sur-Vienne 28 août 2026