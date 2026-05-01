Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-greniers à Vouneuil-sur-Vienne Salle des fêtes Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne

Vide-greniers à Vouneuil-sur-Vienne Salle des fêtes Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne

Vide-greniers à Vouneuil-sur-Vienne Salle des fêtes Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes Vouneuil-sur-Vienne

Adresse : 7 avenue Jean Jaurès

Ville : 86210 Vouneuil-sur-Vienne

Département : Vienne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Vouneuil-sur-Vienne

Vide-greniers à Vouneuil-sur-Vienne

Salle des fêtes Vouneuil-sur-Vienne 7 avenue Jean Jaurès Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

L’association des parents d’élèves de Vouneuil-sur-Vienne vous donne rendez-vous sur la place du village pour son incontournable vide-greniers annuel !
Buvette et foodtrucks sur place.
L’évènement est ouvert à tous.   .

Salle des fêtes Vouneuil-sur-Vienne 7 avenue Jean Jaurès Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine   apevouneuil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers à Vouneuil-sur-Vienne

L’événement Vide-greniers à Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Vouneuil-sur-Vienne (Vienne)