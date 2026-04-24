Fresque de la Biodiversité format famille Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement
Fresque de la Biodiversité format famille Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement samedi 23 mai 2026.
Marseille 4e Arrondissement
Fresque de la Biodiversité format famille
Samedi 23 mai 2026 de 10h à 12h.
Journée. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Atelier adapté aux petits comme aux grands pour comprendre le vivant.Familles
Un moment de partage ludique et collaboratif pour comprendre le vivant.
Cet atelier adapté aux petits comme aux grands permet de décrypter le fonctionnement des écosystèmes et de prendre conscience des enjeux actuels.
Une approche pédagogique pour explorer les interactions entre l’homme et la nature et réfléchir ensemble aux solutions de préservation.
Dans le cadre de la Fête de la Nature.
• Familial enfants à partir de 10 ans
• Durée 2h
• Réservation en ligne Fresque de la Biodiversité https://www.fresquedelabiodiversite.org/#participer .
Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A workshop for young and old alike to understand living things.
L’événement Fresque de la Biodiversité format famille Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-24 par Ville de Marseille
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