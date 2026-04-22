Promenade d’observation de la petite faune nocturne Parc Longchamp Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement
Promenade d’observation de la petite faune nocturne Parc Longchamp Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement samedi 23 mai 2026.
Marseille 4e Arrondissement
Promenade d’observation de la petite faune nocturne Parc Longchamp
Samedi 23 mai 2026.
À 21h et à 22h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Les sorties nature du Muséum c’est l’occasion de découvrir et apprendre à identifier la flore et la petite faune de notre département. C’est gratuit sur pré-inscription.
Connaissez-vous la biodiversité secrète et nocturne du Parc Longchamp ?
Certains animaux deviennent actifs lorsque qu’arrive la tranquillité de la nuit et disposent de sens développés pour vivre dans l’obscurité.
Les naturalistes de la LPO PACA vous guident à la rencontre, par l’observation et l’écoute, de cette petite faune sauvage.
Dans le cadre de la Fête de la Nature et de la Nuit des Musées 2026.
• Sortie gratuite sur pré-inscription obligatoire 04 91 14 59 55 museum-publics@marseille.fr
• Pour le public individuel adultes et jeunes à partir de 12 ans
• Places limitées (2 inscriptions maximum par réservation)
• Transport sur le lieu de rendez-vous à la charge des participants. .
Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Museum’s nature outings: an opportunity to discover and learn to identify the flora and fauna of our department. Free with pre-registration.
L’événement Promenade d’observation de la petite faune nocturne Parc Longchamp Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-22 par Ville de Marseille
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