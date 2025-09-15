3,2,1 Partez ! Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

3,2,1 Partez ! Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement samedi 23 mai 2026.

3,2,1 Partez !

Samedi 23 mai 2026 de 10h15 à 11h et de 16h à 16h45. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Émile plaît aux petits, émerveille les grands. Émile est un clown blanc pour les moins de 8 ans.Enfants

Émile plaît aux petits, émerveille les grands. Émile est un clown blanc pour les moins de 8 ans.



Chronologie du quotidien où l’enfant retrouve le sien. Pourtant, le moindre geste est détourné, il étonne, amuse, fait rire sans jamais choquer. Magie de l’imaginaire. Les objets utilisés à contrario de leur usage, basculent dans une vie bien peu raisonnable. Sans jamais bêtifier, le clown prend l’enfant par la main et l’initie en douceur au spectacle vivant. .

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 18 90 info@theatredeschartreux.com

English :

Émile appeals to the young and amazes the old. Émile is a white clown for children under 8.

German :

Émile gefällt den Kleinen und bringt die Großen zum Staunen. Émile ist ein Weißclown für Kinder unter 8 Jahren.

Italiano :

Émile piace ai giovani e stupisce gli anziani. Émile è un clown bianco per bambini sotto gli 8 anni.

Espanol :

Émile gusta a los pequeños y asombra a los mayores. Émile es un payaso blanco para niños menores de 8 años.

L’événement 3,2,1 Partez ! Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille