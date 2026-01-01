Visites flash animée Aliçe et les drôles d’oiseaux Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) Marseille 4e Arrondissement

Visites flash animée Aliçe et les drôles d’oiseaux

Du 07/01 au 28/01/2026 le mercredi de 15h à 15h30.

Mercredi 4 février 2026 de 15h à 15h30.

Samedi 7 février 2026 de 15h à 15h30.

Du 11/02 au 25/02/2026 le mercredi de 15h à 15h30.

Mercredi 4 mars 2026 de 15h à 15h30.

Samedi 7 mars 2026 de 15h à 15h30. Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le Muséum d’Histoire Naturelle vous propose une visite flash animée autour de l’exposition Aliçe et les drôles d’oiseaux .Enfants

Le Muséum vous invite à découvrir la nouvelle exposition temporaire Aliçe et les drôles d’oiseaux lors d’une visite un peu particulière.



Cette déambulation loufoque et poétique croisera les sciences naturelles et les œuvres de l’artiste plasticien Bernard Briançon.



• Gratuit Pour toutes et tous à partir de 6 ans Les enfants doit être accompagnés

• Durée 30 min.

• Réservation conseillée au 04 91 14 59 55 (le matin du lundi au vendredi)

• Présentation 15 minutes avant le début de la visite (réattribution des places en cas d’absence) .

Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 55 museum@marseille.fr

English :

The Muséum d’Histoire Naturelle offers you an animated flash visit to the Aliçe et les drôles d’oiseaux exhibition.

