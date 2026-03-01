Visite flash contée Le premier printemps de Bertille Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Visite flash contée Le premier printemps de Bertille

Mercredi 11 mars 2026 à partir de 16h30.

Mercredi 18 mars 2026 à partir de 16h30.

Mercredi 25 mars 2026 à partir de 16h30. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-11 16:30:00

2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25

Visite flash contée au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM).Enfants

Bertille, la petite oursonne, sort de sa tanière et découvre la vie qui reprend son cours après la pause de l’hiver. Elle t’invite à la suivre dans sa promenade à la découverte des premières fleurs du printemps, des insectes, des naissances…



• De 3 à 6 ans 1 adulte accompagnateur maximun par enfant

• Durée 20 à 30 min

• Sur réservation au 04 91 14 59 55

• Présentation 15 minutes avant le début de la visite (Réattribution des places en cas d’absence) .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Flash visit to the Marseille Natural History Museum (MHNM).

