Fresque des nouveaux récits, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Fresque des nouveaux récits Samedi 17 octobre, 10h15 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:15:00+02:00 – 2026-10-17T13:15:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:15:00+02:00 – 2026-10-17T13:15:00+02:00

Samedi 17 octobre – 10h15

Participez à une expérience coopérative et ludique pour faire émerger un futur désirable et souhaitable pour toutes et tous.

Médiathèque José Cabanis – pôle Sciences (1er étage)

Durée : 3h – A partir de 16 ans.

Inscription

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/atelier-haute-garonne-31-la-fresque-des-nouveaux-recits?multi=21617&ref=21617&color=29619f&ref=21617&parent=1&session=12574849&calendar=1&from_multi=1 »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/atelier-haute-garonne-31-la-fresque-des-nouveaux-recits?multi=21617&ref=21617&color=29619f&ref=21617&parent=1&session=12574849&calendar=1&from_multi=1 »}]

Participez à une expérience coopérative et ludique pour faire émerger un futur désirable et souhaitable pour toutes et tous.- EXplorations