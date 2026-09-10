Fresque des nouveaux récits, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
samedi 5 décembre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Fresque des nouveaux récits Samedi 5 décembre, 10h15 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T10:15:00+01:00 – 2026-12-05T13:15:00+01:00
Fin : 2026-12-05T10:15:00+01:00 – 2026-12-05T13:15:00+01:00
Samedi 5 décembre 10h15
Participez à une expérience coopérative et ludique pour faire émerger un futur désirable et souhaitable pour toutes et tous.
Médiathèque José Cabanis – Pôle Sciences (1er étage)
Durée : 3h
À partir de 15 ans
Sur inscription
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/atelier-haute-garonne-31-la-fresque-des-nouveaux-recits?multi=21617&view=calendar&ref=21617&color=29619f&ref=21617&parent=1&session=12574850&calendar=1&from_multi=1 »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/atelier-haute-garonne-31-la-fresque-des-nouveaux-recits?multi=21617&view=calendar&ref=21617&color=29619f&ref=21617&parent=1&session=12574850&calendar=1&from_multi=1 »}]
Atelier imaginaires
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