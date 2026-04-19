Fresque Participative Jardin Ba’Bonheur Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-26 10:00 – 15:00

Gratuit : oui gratuit Tout public – Age maximum : 99

Ba’Bonheur organise un nouvel événement au jardin!Samedi 25 avril et dimanche 26 avril, venez peindre la nouvelle fresque du jardin Ba’Bonheur avec l’artiste ADOR.Aucune notion en peinture ou dessin requise, juste l’envie de partager un bon moment et participer à la vie du quartier!On vous attend nombeuses et nombreux.Renseignements sur notre nouveau compte Instagram jardinbabonheur et sur la page facebook de l’association: Jardin Ba’bonheur

Jardin Ba’Bonheur Nantes 44100



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