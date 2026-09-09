Fresque participative « Paysage du Domaine », Domaine de la Léonardsau, Obernai

Informations pratiques

Fresque participative « Paysage du Domaine » Samedi 19 septembre, 14h00 Domaine de la Léonardsau Bas-Rhin

Par Léonie Koelsch. Matériel fourni. Un moment de découverte accessible à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez créer une oeuvre collective sur le thème de la nature et du patrimoine. Peinture, découpage, collage, venez ajouter votre talent à une représentation ludique et colorée du Domaine de la Léonardsau.

Domaine de la Léonardsau 1 rue de la Leonardsau 67210 Obernai Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est 03 88 49 95 95 https://www.leonardsau.fr/ Propriété de la Ville d’Obernai depuis 1970, le Domaine de la Léonardsau s’étend sur 8 hectares au cœur d’un écrin de nature remarquable, à Obernai, au pied du Mont Sainte Odile.

Après trois années d’une restauration menée entre 2022 et 2025, le Château du Domaine de la Léonardsau, propriété de la Ville d’Obernai, a ouvert au public. Au cœur d’un parc remarquable de 8 hectares à Obernai, cette demeure de caractère construite au début du XXe siècle reflète les goûts et l’art de vivre de son propriétaire, le baron Albert de Dietrich. Aujourd’hui restauré avec le plus grand soin, le château invite les visiteurs à découvrir un patrimoine d’exception au cœur de l’Alsace. Situé à la sortie d’Obernai en direction du Mont Sainte-Odile, le Domaine de la Léonardsau est accessible par différents moyens de transport.

Venez créer une oeuvre collective sur le thème de la nature et du patrimoine. Peinture, découpage, collage, venez ajouter votre talent à une représentation ludique et colorée du Domaine de la…

©Léonie Koelsch