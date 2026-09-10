FRIDA ET SES PORTRAITS MAGIQUES STUDIO 55 Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

FRIDA ET SES PORTRAITS MAGIQUES

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 11:00:00

fin : 2026-10-31 11:40:00

Date(s) :

2026-10-31 2026-11-08 2026-11-22 2026-12-20

Une rencontre magique avec Frida Kahlo, qui vient faire un tour de piste pour les enfants.

La maladie, le handicap, le harcèlement à l’école, mais aussi et surtout la JOIE DE VIVRE ET L’AMOUR, à travers une ode à la différence et à la création.

Par la vérité de l’actrice, la poésie sonore et musicale, par les couleurs et le rythme très vivant du spectacle, Frida va embarquer les enfants dans sa danse de la vie, et leur délivrer son secret de l’existence. 12 .

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A magical encounter with Frida Kahlo, who’s coming to take a lap around the track for the kids.

L’événement FRIDA ET SES PORTRAITS MAGIQUES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE