FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ TOULOUSE MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION Toulouse samedi 22 août 2026.

Toulouse

FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ TOULOUSE

MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION Annulé en cas de pluie Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 22:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Après les visites touristiques, venez assister au concert de

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

*10h > circuit Toulouse Résistante, Toulouse libérée

Ce circuit dans Toulouse vous invite à découvrir les lieux où se sont déroulés les faits marquants de la Seconde Guerre mondiale, du premier acte de résistance jusqu’à la Libération de la ville le 19 août 1944.

RDV : le rdv sera précisé lors de l’inscription

Durée : 2h

*15h > visite guidée de l’exposition temporaire Survivre à Auschwitz

L’équipe du musée vous propose une visite inédite de sa nouvelle exposition Survivre à Auschwitz (nom et descriptif provisoires).

RDV Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation

Durée : 1h

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE A PARTIR DE 19H

19h > CONCERT PAUSE GUINGUETTE

BULLDOG

Jazz festif et musiques du monde, un bonheur musical contagieux !

4 complices de 25 ans d’aventures musicales communes, qui se sont croisés, décroisés, recroisés, de concerts en bals échevelés, de déambulations en manifestations farfelues, d’enregistrements en ciné-concerts débridés… À tel point qu’on ne peut plus dire quelle toile ils vont tisser.

Sera-t-elle festive, teintée de jazz, saupoudrée de musiques du monde , tout à la fois, qui peut le dire ?

En tout cas, ces quatre-là se connaissent, s’apprécient, se respectent, à tel point que leur bonheur à construire la musique est communicatif, que leur enthousiasme déborde de la scène…

Distribution Laurent Guitton tuba Didier Dulieux accordina Eric Boccalini batterie Cécile Grabias flûtes

Durée 2x45min

21h > THÉÂTRE

DOLÉANCES Entendez-nous !

COMPAGNIE LA FAÇON

Voyage à travers les cahiers de Doléances 2018-19, théâtre citoyen teinté d’humour

Les cahiers de Doléances sont autant d’histoires, de questionnements, de coups de gueule, d’ironie, d’appels à l’aide, d’humour, d’élans de vie et de révolte. DOLÉANCES Entendez-nous donne corps à ces voix, sans rien ajouter d’autre que la musique pour en prolonger l’écho. Une comédienne, un comédien, un musicien, et, parmi ces milliers de contributions, celles où l’humain s’adresse à nous avec le plus de force. Venez les écouter. Si vous avez contribué à ces cahiers, peut-être vous y reconnaitrez-vous. Si vous n’y avez pas contribué, peut-être vous y reconnaitrez-vous aussi…

Distribution Muriel Benazeraf, Fabrice Guérin comédien·es Laurent Guitton tuba

Durée 1h05

Aide à la création Résidence Espace Roguet

Soutien et Coproduction La Grainerie, le Théâtre du Grand Rond, le Tracteur, la Gare aux Artistes, l’Espace Roguet (CD 31), les Archives Départementales (31) .

MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION Annulé en cas de pluie Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 99 44 00 bienvenue@tourismehg.com

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English :

After sightseeing, come and enjoy the concert by

L’événement FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE