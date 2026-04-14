Fringothèque solidaire à la bibliothèque Bordeaux-Lac, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux
Fringothèque solidaire à la bibliothèque Bordeaux-Lac, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux samedi 2 mai 2026.
Fringothèque solidaire à la bibliothèque Bordeaux-Lac Samedi 2 mai, 10h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00
La Fringothèque solidaire de la bibliothèque Bordeaux-Lac, qui s’inscrit dans une démarche de développement durable, vous donne rendez-vous le samedi 2 mai à partir de 10h.
Venez choisir et emporter gratuitement des vêtements de seconde main en bon état !
Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Vêtements de seconde main gratuits pour adultes et enfants Vêtements Solidarité
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