Fringothèque solidaire à la bibliothèque Bordeaux-Lac, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Fringothèque solidaire à la bibliothèque Bordeaux-Lac Samedi 2 mai, 10h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

La Fringothèque solidaire de la bibliothèque Bordeaux-Lac, qui s’inscrit dans une démarche de développement durable, vous donne rendez-vous le samedi 2 mai à partir de 10h.

Venez choisir et emporter gratuitement des vêtements de seconde main en bon état !

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