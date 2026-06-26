Fripes Party #4 DESTOCKAGE ! 2 Rue du Glacis Melle

Melle

Fripes Party #4 DESTOCKAGE !

2 Rue du Glacis 2 Rue du Glacis 79500 Melle Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-12 20:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Pour la dernière fois avant les congés d’été, La Retrocyclerie vous invite à sa 4ème Fripes Party, édition spéciale DESTOCKAGE !

Venez chiner des pépites vintage à prix doux soigneusement sélectionnées et restaurées ????????dressing années 60 à 2000, féminin et mixte !

Plein de nouveautés été/automne !

DESTOCKAGE avec remise jusqu’à 20% selon les articles !!!

Linge de maison ( draps, nappe) et textiles vintage.

Découvrez également mes créations à partir de textiles retro issu du réemploi ??????

– Accessoires zéro dechet charlottes, éponges, sacs à pain etc????

– Accessoires de mode chouchous, bandeaux, pochettes…????

– Boucles d’oreilles textiles ??

– Vêtements customisés ????

??Au 2 rue du Glacis 79500 Melle

(Évènement en plein air et intérieur)

???Parking Saint Hilaire

??Espèces et chèques uniquement

LA RETROCYCLERIE E.I

Siret 932 940 554 00011 .

2 Rue du Glacis 2 Rue du Glacis 79500 Melle Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 57 66 67 contact@laretrocyclerie.fr

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English : Fripes Party #4 DESTOCKAGE !

L’événement Fripes Party #4 DESTOCKAGE ! Melle a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays Mellois