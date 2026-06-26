Fripes Party #4 DESTOCKAGE ! 2 Rue du Glacis Melle
Fripes Party #4 DESTOCKAGE ! 2 Rue du Glacis Melle samedi 11 juillet 2026.
Melle
Fripes Party #4 DESTOCKAGE !
2 Rue du Glacis 2 Rue du Glacis 79500 Melle Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-12 20:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Pour la dernière fois avant les congés d’été, La Retrocyclerie vous invite à sa 4ème Fripes Party, édition spéciale DESTOCKAGE !
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??Au 2 rue du Glacis 79500 Melle
(Évènement en plein air et intérieur)
???Parking Saint Hilaire
??Espèces et chèques uniquement
LA RETROCYCLERIE E.I
Siret 932 940 554 00011 .
2 Rue du Glacis 2 Rue du Glacis 79500 Melle Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 57 66 67 contact@laretrocyclerie.fr
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English : Fripes Party #4 DESTOCKAGE !
L’événement Fripes Party #4 DESTOCKAGE ! Melle a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays Mellois
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