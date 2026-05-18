Les Papilles en Folie Office de Tourisme du Pays Mellois Melle

Melle

Les Papilles en Folie

Office de Tourisme du Pays Mellois 2 Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Cette année encore, l’Office de Tourisme vous donne rendez-vous tous les vendredis matin d’été pour des démonstrations culinaires autour des produits locaux de la Boutique de Méli !

Au programme cuisine au safran, recettes gallo-romaines, truite en aquaponie, séances de dédicaces… et bien d’autres surprises. .

Office de Tourisme du Pays Mellois 2 Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10 officedetourisme@paysmellois.org

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English : Les Papilles en Folie

L’événement Les Papilles en Folie Melle a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Pays Mellois