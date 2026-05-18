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Les Papilles en Folie Office de Tourisme du Pays Mellois Melle

Les Papilles en Folie Office de Tourisme du Pays Mellois Melle

Les Papilles en Folie Office de Tourisme du Pays Mellois Melle vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Office de Tourisme du Pays Mellois

Adresse : 2 Place Bujault

Ville : 79500 Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Melle

Les Papilles en Folie

Office de Tourisme du Pays Mellois 2 Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Cette année encore, l’Office de Tourisme vous donne rendez-vous tous les vendredis matin d’été pour des démonstrations culinaires autour des produits locaux de la Boutique de Méli !

Au programme cuisine au safran, recettes gallo-romaines, truite en aquaponie, séances de dédicaces… et bien d’autres surprises.   .

Office de Tourisme du Pays Mellois 2 Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10  officedetourisme@paysmellois.org

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English : Les Papilles en Folie

L’événement Les Papilles en Folie Melle a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Pays Mellois

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