Les Papilles en Folie Office de Tourisme du Pays Mellois Melle
Les Papilles en Folie Office de Tourisme du Pays Mellois Melle vendredi 3 juillet 2026.
Melle
Les Papilles en Folie
Office de Tourisme du Pays Mellois 2 Place Bujault Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Cette année encore, l’Office de Tourisme vous donne rendez-vous tous les vendredis matin d’été pour des démonstrations culinaires autour des produits locaux de la Boutique de Méli !
Au programme cuisine au safran, recettes gallo-romaines, truite en aquaponie, séances de dédicaces… et bien d’autres surprises. .
Office de Tourisme du Pays Mellois 2 Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10 officedetourisme@paysmellois.org
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English : Les Papilles en Folie
L’événement Les Papilles en Folie Melle a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Pays Mellois
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