Melle

Fripes Party spéciale destockage d’été

2 rue du Glacis Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-12 20:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Friperie/boutique de créations textiles éphémère

Pour la dernière fois avant les congés d’été, venez chiner des pépites vintage soigneusement sélectionnées et restaurées par la Rétrocyclerie dressing années 60 à 2000, féminin et mixte !

Nouveautés et déstockage exceptionnel sur la partie Fripes avec remise jusqu’à 20% selon les articles sur le prix étiqueté !

Découvrez également mes créations à partir de textiles rétro

– Accessoires zéro déchet charlottes, éponges, sacs à pain etc

– Accessoires de mode chouchous, bandeaux, pochettes…

– Boucles d’oreilles textiles

– Vêtements customisés

2 rue du Glacis 79500 Melle (Évènement en plein air et intérieur)

Parking Saint Hilaire .

2 rue du Glacis Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 57 66 67 Contact@laretrocyclerie.fr

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English : Fripes Party spéciale destockage d’été

L’événement Fripes Party spéciale destockage d’été Melle a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays Mellois