Fripes Party spéciale destockage d’été Melle
Fripes Party spéciale destockage d’été Melle samedi 11 juillet 2026.
Melle
Fripes Party spéciale destockage d’été
2 rue du Glacis Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-12 20:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Friperie/boutique de créations textiles éphémère
Pour la dernière fois avant les congés d’été, venez chiner des pépites vintage soigneusement sélectionnées et restaurées par la Rétrocyclerie dressing années 60 à 2000, féminin et mixte !
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2 rue du Glacis 79500 Melle (Évènement en plein air et intérieur)
Parking Saint Hilaire .
2 rue du Glacis Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 57 66 67 Contact@laretrocyclerie.fr
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English : Fripes Party spéciale destockage d’été
L’événement Fripes Party spéciale destockage d’été Melle a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays Mellois
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