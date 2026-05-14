Les Mercredis sur la Route Melle
Les Mercredis sur la Route Melle mercredi 1 juillet 2026.
Melle
Les Mercredis sur la Route
2 Place René Groussard Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:00:00
fin : 2026-07-08 23:59:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05
Les Mercredis sur la Route reviennent cette année encore, pour une nouvelle édition de concerts festifs ouverts à tout le monde 6 dates, 6 concerts, une route et beaucoup de bonne humeur !
Au programme de cette année
– 1er juillet Dans un Prévert Immense et Rouge + Cheap Tchip
– 8 juillet Le cirque Mulot + Latindo Salsa Orquesta
– 15 juillet Pas à Pas + Gabriel Saglio
– 22 juillet Franck Bompard + La Mal Coiffée
– 29 juillet Ego trip Opéra + Les P’tits Fils de Jeanine
– 5 août Manue Bouriaud + Rogers Brass Band
On se retrouve là-bas ?
Soirées gratuites avec restauration, buvette, glaces, crêpes et bar à vin. .
2 Place René Groussard Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 26 30 54 contact@larondedesjurons.org
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English : Les Mercredis sur la Route
L’événement Les Mercredis sur la Route Melle a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Pays Mellois
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