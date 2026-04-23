Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Frites Moules boule du Marot Visan

Frites Moules boule du Marot Visan vendredi 8 mai 2026.

Lieu : boule du Marot

Adresse : Boule du Marot à côté de l'Espace Gérard Sautel

Ville : 84820 Visan

Département : Vaucluse

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif : 18 18

Visan

Frites Moules

boule du Marot Boule du Marot à côté de l’Espace Gérard Sautel Visan Vaucluse

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 12:30:00
fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Repas frites moules organisé par l’association du pacte d’Amitié Evère Visan
  .

boule du Marot Boule du Marot à côté de l’Espace Gérard Sautel Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 97 25  point-tourisme-visan@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mussels and French fries meal organized by the Evère Visan Friendship Pact Association

L’événement Frites Moules Visan a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

À voir aussi à Visan (Vaucluse)