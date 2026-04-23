Frites Moules boule du Marot Visan

Visan

Frites Moules

boule du Marot Boule du Marot à côté de l’Espace Gérard Sautel Visan Vaucluse

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 12:30:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Repas frites moules organisé par l’association du pacte d’Amitié Evère Visan

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boule du Marot Boule du Marot à côté de l’Espace Gérard Sautel Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 97 25 point-tourisme-visan@wanadoo.fr

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English :

Mussels and French fries meal organized by the Evère Visan Friendship Pact Association

L’événement Frites Moules Visan a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes