Informations pratiques

Percy-en-Normandie

Froglish afternoon

6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:30:00

fin : 2026-10-28 16:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Après-midi récréatif en anglais animé par Deborah Powell. De 5 à 8 ans. Nombre de places limité, sur inscription. .

6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 69 20 49 mediatheques@villedieuintercom.fr

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English : Froglish afternoon

L’événement Froglish afternoon Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles