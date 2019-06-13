Froid dehors chaud dedans à la pièce d’amont Route du massacre Lajoux

Lajoux

Froid dehors chaud dedans à la pièce d’amont

Route du massacre Pièce d’amont Lajoux Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Samedi 13 juin à 19h

Froid dehors chaud dedans de retour à la pièce d’amont. La bande de joyeux luron remets le couvert pour vous ambiancer, avec Fox blues, Bizar, et Wee Perry.

Entre gratuite, buvette et restauration sur place. .

Route du massacre Pièce d’amont Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Froid dehors chaud dedans à la pièce d’amont

L’événement Froid dehors chaud dedans à la pièce d’amont Lajoux a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE