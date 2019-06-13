Froid dehors chaud dedans à la pièce d’amont Route du massacre Lajoux
Froid dehors chaud dedans à la pièce d’amont Route du massacre Lajoux samedi 13 juin 2026.
Lajoux
Froid dehors chaud dedans à la pièce d’amont
Route du massacre Pièce d’amont Lajoux Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Samedi 13 juin à 19h
Froid dehors chaud dedans de retour à la pièce d’amont. La bande de joyeux luron remets le couvert pour vous ambiancer, avec Fox blues, Bizar, et Wee Perry.
Entre gratuite, buvette et restauration sur place. .
Route du massacre Pièce d’amont Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Froid dehors chaud dedans à la pièce d’amont
L’événement Froid dehors chaud dedans à la pièce d’amont Lajoux a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE